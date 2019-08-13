Аеропорт Гонконгу поновив роботу, однак сотні рейсів досі скасовують

Міжнародний аеропорт Гонконгу поновив роботу, однак сотні рейсів залишаються скасованими через протести.

Про це повідомляє CNA.

«Аеропорт у Гонконзі знову відкрився у вівторок (13 серпня) після акції тисяч протестувальників… , однак сотні рейсів все ще були позначені як скасовані», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що багато рейсів відлітають із затримкою.

Зокрема флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific заявила на своєму веб-сайті, що у вівторок скасувала понад 200 рейсів в аеропорт і з нього. Перевізник попередив, що буде виконувати лише обмежену кількість рейсів для сполучення пасажирів. Він закликав своїх клієнтів "відкласти другорядні подорожі" з Гонконгу.

Як відомо, у Гонконзі вже кілька місяців сотні тисяч жителів виходять на масові демонстрації через намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

У понеділок в аеропорту Гонконга скасували всі рейси після того, як будівлю терміналу зайняли тисячі демонстрантів.

За останні кілька днів протестів у Гонконзі поліція заарештувала 149 осіб.

Фото: Bloomberg