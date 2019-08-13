Аеропорт Гонконгу поновив роботу, однак сотні рейсів досі скасовують

Аеропорт Гонконгу поновив роботу, однак сотні рейсів досі скасовують

Укрінформ
Міжнародний аеропорт Гонконгу поновив роботу, однак сотні рейсів залишаються скасованими через протести.

Про це повідомляє CNA.

«Аеропорт у Гонконзі знову відкрився у вівторок (13 серпня) після акції тисяч протестувальників… , однак сотні рейсів все ще були позначені як скасовані», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що багато рейсів відлітають із затримкою.

Зокрема флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific заявила на своєму веб-сайті, що у вівторок скасувала понад 200 рейсів в аеропорт і з нього. Перевізник попередив, що буде виконувати лише обмежену кількість рейсів для сполучення пасажирів. Він закликав своїх клієнтів "відкласти другорядні подорожі" з Гонконгу.

Як відомо, у Гонконзі вже кілька місяців сотні тисяч жителів виходять на масові демонстрації через намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, у акціях взяли участь понад мільйон людей.

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У понеділок в аеропорту Гонконга скасували всі рейси після того, як будівлю терміналу зайняли тисячі демонстрантів.

За останні кілька днів протестів у Гонконзі поліція заарештувала 149 осіб.

Фото: Bloomberg

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