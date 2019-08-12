Південний схід Австралії засипало снігом
Про це інформує Weather Channel.
"Водіїв у штатах Вікторія та Новий Південний Уельс попередили утриматися від поїздок, оскільки полярний вітер приніс снігопад на південний схід Австралії. Снігопад, що розпочався у п'ятницю, місцями супроводжувався вітром швидкістю до 120 км/год", - йдеться у повідомленні.
Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 11 серпня 2019 р.
Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv
Внаслідок негоди на схід від Мельбурна дерево впало на автомобіль, внаслідок чого загинула жінка, а чоловіка і двох дітей 4 та 6 років госпіталізували. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Новому Південному Вельсі отримала понад 1165 звернень про допомогу від моменту початку негоди.
Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA— RTÉ News (@rtenews) 12 серпня 2019 р.
А у Ньюкаслі рятувальникам довелося евакуювати близько 30 людей.