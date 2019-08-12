Південний схід Австралії засипало снігом

Південний схід Австралії засипало снігом

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Укрінформ
На південному сході Австралії вирують снігопади та дме сильний вітер.

Про це інформує Weather Channel.

"Водіїв у штатах Вікторія та Новий Південний Уельс попередили утриматися від поїздок, оскільки полярний вітер приніс снігопад на південний схід Австралії. Снігопад, що розпочався у п'ятницю, місцями супроводжувався вітром швидкістю до 120 км/год", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок негоди на схід від Мельбурна дерево впало на автомобіль, внаслідок чого загинула жінка, а чоловіка і двох дітей 4 та 6 років госпіталізували. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Новому Південному Вельсі отримала понад 1165 звернень про допомогу від моменту початку негоди.

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А у Ньюкаслі рятувальникам довелося евакуювати близько 30 людей.

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