Південний схід Австралії засипало снігом

На південному сході Австралії вирують снігопади та дме сильний вітер.

Про це інформує Weather Channel.

"Водіїв у штатах Вікторія та Новий Південний Уельс попередили утриматися від поїздок, оскільки полярний вітер приніс снігопад на південний схід Австралії. Снігопад, що розпочався у п'ятницю, місцями супроводжувався вітром швидкістю до 120 км/год", - йдеться у повідомленні.

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄



Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 11 серпня 2019 р.

Внаслідок негоди на схід від Мельбурна дерево впало на автомобіль, внаслідок чого загинула жінка, а чоловіка і двох дітей 4 та 6 років госпіталізували. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Новому Південному Вельсі отримала понад 1165 звернень про допомогу від моменту початку негоди.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA — RTÉ News (@rtenews) 12 серпня 2019 р.

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А у Ньюкаслі рятувальникам довелося евакуювати близько 30 людей.