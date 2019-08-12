Канада збільшить свою поліцейську місію у Малі

Канада цього року вдвічі збільшить чисельність своєї поліцейської місії у Малі.

Про це в інтерв’ю CBC News розповіла керівник канадської місії у Малі Келі Бредшоу.

“Наша мета до кінця року мати в Малі 20 офіцерів поліції”, - сказала Бредшоу.

За її словами, загалом поліцейська місія ООН у Малі включатиме близько 1700 правоохоронців з багатьох країн світу. “Я не очікувала, що так багато людей будуть зацікавлені в участі, але я говорила із багатьма людьми, які дуже хочуть приїхати до Малі або Африки”, - зазначила Бредшоу.

Наразі в Малі у рамках місії ООН вже перебуває 10 офіцерів Королівської канадської кінної поліції, які намагаються стабілізувати країну на фоні етнічних та релігійних заворушень.

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Бредшоу зазначила, що додатковий персонал дозволить відправити інструкторів у регіони, де в них є найбільша потреба. “Наша головна мета наразі делегувати людей у регіони, де й має відбуватися дійсна розбудову можливостей”, - розповіла вона.

Нині у Малі перебуває також канадський військовий контингент, мандат якого вже завершився, тож військові поступово залишають країну.

Фото: The Canadian Press