У Португалії через страйк спорожніли автозаправки

У понеділок, 12 серпня, у Португалії розпочався безстроковий страйк перевізників пального, через що у Лісабоні та багатьох містах країни автозаправки стоять порожніми

Про це повідомляє Bangkok Post.

«Багато португальських автозаправних станцій розпродали пальне у неділю після того, як водії поквапилися заправитися перед страйком перевізників пального, що розпочався у розпал літніх відпусток. Вивіски з надписом "Порожньо" висіли на бензоколонках у Лісабоні та в інших регіонах країни за кілька годин до початку страйку опівночі (в понеділок – ред.)», - йдеться у повідомленні.

На веб-сайті, який збирає звіти водіїв, йдеться про те, що майже 15 відсотків з трьох тисяч автозаправок в країні вже частково або повністю розпродали пальне.

За інформацією ЗМІ, безстроковий страйк оголосили після того, як перемовини профспілок з Асоціацією національних перевізників товарів (ANTRAM) зазнали поразки.

Профспілки наполягали на підвищенні заробітної платні для водіїв та покращенні умов праці. Водночас речник ANTRAM назвав рішення про страйк "перемогою лідерів профспілок", однак "поразкою для працівників".

Влада Португалії оголосила надзвичайний стан в області енергетики з 10 по 21 серпня.

Попередній чотириденний страйк перевізників пального пройшов у Португалії у квітні. Тоді протест призвів до дефіциту пального на приблизно двох тисячах заправок і викликав паніку серед автомобілістів.

Фото: Bangkok Post.