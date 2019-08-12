Смертельна стрілянина у США: ще вісім магазинів Walmart отримали погрози про напад

У США протягом тижня щонайменше вісім супермаркетів торговельної мережі Walmart отримали погрози про збройний напад.

Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронні органи.

«Щонайменше вісім магазинів Walmart отримали погрози за останній тиждень після смертельної стрілянини у двох магазинах, що сталися протягом останніх тижнів», - йдеться у повідомленні.

Представники влади та поліції повідомили про випадки фейкових погроз на адресу магазинів Walmart в окрузі Гіллсборо, штат Флорида, двох містах штату Техас – Гарлінген та Веслако, у двох містах штату Міссурі – Спрінґфілд і Канзас-Сіті, у Нью-Йорку та кілька разів у Вілксборо, штат Північна Кароліна.

Більшість дзвінків із погрозами були анонімні.

Як повідомлялося, 3 серпня у м. Ель-Пасо, штат Техас, стрілок відкрив вогонь по людях біля торговельного центру Walmart і застрелив 22 людини, поранив більше 20-ти. Восьмеро з убитих були мексиканцями за походженням.

9 серпня поліція американського штату Флорида заарештувала 26-річного Річарда Клейтона, який у соцмережі погрожував зчинити стрілянину в торговому центрі Walmart, повідомляє АВС.

У департаменті законодавчого нагляду штату заявили, що Клейтон вірив у ідеологію переваги білої раси, і неодноразово залишав погрози у Facebook, використовуючи фейкові акаунти.