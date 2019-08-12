У США сталася пожежа в дитячому садку: загинули п’ятеро дітей
Фото
Укрінформ
В місті Ері штату Пенсильваніяв неділю, 11 серпня, сталася пожежа в дитсадку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.
Як повідомляє AP, пожежа сталася в місті Ері.
За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.
У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству.
Причини загоряння не вказуються. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
Фото: Twitter