У США сталася пожежа в дитячому садку: загинули п’ятеро дітей

В місті Ері штату Пенсильваніяв неділю, 11 серпня, сталася пожежа в дитсадку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.

Як повідомляє AP, пожежа сталася в місті Ері.

За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.

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У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству.

Причини загоряння не вказуються. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Фото: Twitter