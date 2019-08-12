Коаліція в Ємені розбомбила позиції хуситів, вісім загиблих - ЗМІ

У результаті авіаудару сил коаліції на чолі з Саудівською Аравією на північному заході Ємену загинули вісім мирних жителів, 11 дістали поранення.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на підконтрольний хуситам телеканал El-Mesire.

"Унаслідок удару авіації арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією по провінції Хаджа на північному заході Ємену загинули вісім і отримали поранення 11 мирних мешканців... Більшість загиблих - жінки і діти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хусити з 2014 року контролюють більшу частину провінції Хаджа.

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Як повідомлялося, в Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прихильники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.

Хусити утримують контроль над частиною країни, включаючи столицю Сану. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією з березня 2015 року підтримує уряд Ємену.

Через збройний конфлікт близько трьох мільйонів жителів Ємену стали вимушеними переселенцями.

Фото: АА