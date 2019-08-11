Повені й зливи в Індії за тиждень забрали 114 життів

"Рясні мусонні дощі спричинили загибель щонайменше 114 людей в Індії цього тижня, викликавши руйнівні зсуви та повені у кількох штатах країни", - йдеться у повідомленні.

At least 114 people are dead in India after heavy monsoon rains cause landslides and floods across several parts of the country https://t.co/Ljfq0F3i9d pic.twitter.com/OzPeRlE2C5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 11, 2019

У південному індійському штаті Керала жертвами стихії стали 57 людей. Понад 165 тис. жителів штату були вимушені залишити свої домівки та оселитися у спеціальних таборах. Понад 200 будинків були зруйновані в результаті повеней та зсувів.

У сусідньому штаті Карнатака внаслідок повені загинули 30 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти. Зі штату було евакуйовано понад 30 тис. мешканців.

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Крім того, за даними CNN, негода також зачепила західний штат Махараштра, де загинули щонайменше 27 осіб та понад 200 тисяч були евакуйовані.

Раніше повідомлялося про 95 загиблих внаслідок сильних злив у Індії.