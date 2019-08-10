Внаслідок повені в Індії загинула майже сотня людей
Укрінформ
Число жертв повеней і зсувів в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра зросло до 95 осіб.
Про це повідомляє DNA India.
«Число жертв повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра зросло до 95», - йдеться в повідомленні.
Сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки і відправитися в безпечні місця.
Метеорологи прогнозують, що сильні зливи, які стали причиною смертельних інцидентів, у суботу накриють південні частини країни.
Раніше повідомлялося про 45 загиблих в результаті наслідків сильних злив в Індії.
Фото: twitter.com/ANI