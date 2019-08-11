Град знищив десятки гектарів плодових садів у Молдові

Дощі з градом і ураганний вітер, що пронеслися над Молдовою, знищили десятки гектарів плодових садів і сільськогосподарських культур у різних районах країни.

Такі дані оприлюднив Інспекторат з надзвичайних ситуацій при МВС Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«За попередніми даними Комісії з надзвичайних ситуацій, від проливних дощів з градом майже повністю був знищений урожай слив на 23 гектарах плодових садів і на 48 гектарах кукурудзи в селі Стурзовка Глодянського району (північ Молдови). Від граду постраждали також близько 4-х гектарів плодових садів у Єдинецькому районі (північ країни)», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається також, що шквалистим вітром були серйозно пошкоджені дахи житлових будинків і адміністративних будівель у Новоаненському, Чимишлійському, Страшенському і Єдинецькому районах.

Комісія з надзвичайних ситуацій оцінює збиток, нанесений стихією, для подальшого надання допомоги постраждалим господарствам і фермерам.

Молдавські метеорологи попередили, що найближчими днями очікується істотне підвищення температури повітря. Оголошено жовтий рівень небезпеки через наближення спеки.