У Нідерландах обвалився дах на стадіоні, де мав грати український клуб

У Нідерландах обвалився дах на арені клубу АЗ "Алкмаар", з яким 15 серпня має зіграти у гостях у Лізі Європи "Маріуполь".

Про це повідомляє "Трибуна".

На домашньому стадіоні АЗ через шквальні пориви вітру обвалилася частина даху над трибунами. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, у момент обвалу на стадіоні нікого не було.

15 серпня АЗ повинен провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Наразі невідомо, де відбудеться цей матч.