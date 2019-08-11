У Нідерландах обвалився дах на стадіоні, де мав грати український клуб

У Нідерландах обвалився дах на стадіоні, де мав грати український клуб

Відео
Укрінформ
У Нідерландах обвалився дах на арені клубу АЗ "Алкмаар", з яким 15 серпня має зіграти у гостях у Лізі Європи "Маріуполь".

Про це повідомляє "Трибуна".

На домашньому стадіоні АЗ через шквальні пориви вітру обвалилася частина даху над трибунами. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, у момент обвалу на стадіоні нікого не було.

15 серпня АЗ повинен провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Наразі невідомо, де відбудеться цей матч.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-