У Норвегії сталася стрілянина в мечеті: є поранений

У Норвегії відбулася стрілянина в мечеті в комуні Берум біля Осло, внаслідок чого одна людина отримала вогнепальні поранення.

Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції у Twitter.

Після інциденту поліція затримала зловмисника. Правоохоронці вже знайшли в мечеті кілька одиниць зброї. Очевидці описали нападника як чоловіка європейської національності, одягненого в уніформу.

Інші подробиці події поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торговельних центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини в супермаркеті Walmart було поранено щонайменше 18 осіб.