Землетрус в Азербайджані відчули аж у Тбілісі

За 30 км від кордону Грузії з Азербайджаном у суботу стався землетрус.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Землетрус магнітудою 5,1 бала стався сьогодні за 30 км від кордону Грузії з Азербайджаном. Про це свідчать дані на сайті Національного центру сейсмічного моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Підземні поштовхи зафіксували об 11:35 за тбіліським часом. Вони відчувалися і на території Грузії, в тому числі, у Тбілісі.

Як зазначається, відомостей про руйнування досі не надходило.

Центр сейсмічного моніторингу уточнює дані. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 8 км від азербайджанського міста Загатала.

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Як зазначає Новинний сайт Oxu.Az, в Азербайджані в день відбуваються сотні підземних поштовхів, але, згідно з міжнародними угодами, про це не повідомляється.

Азербайджан розташований в сейсмічно активній зоні. Тут проходить Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс. В цей пояс входять Каспійське море, Шемаха-Ісмаілінська і Шекі-Балакенська зони, Гянджа-Дашкесанська, а на півдні - Лерик-Талишська гірська система.

Через це на території Азербайджану постійно реєструються відчутні і невідчутні підземні поштовхи. Часто бувають поштовхи магнітудою 3 або 3,5 бала. Останнім часом часто фіксуються підземні поштовхи в Агсу, Лерику, а також в азербайджанському секторі Каспію.