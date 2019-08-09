Експрезидент Киргизстану відмовився співпрацювати зі слідством

"Колишній президент країни Алмазбек Атамбаєв відмовився підписати слідчі документи", - йдеться в повідомленні.

За словами Слєсарєва, Атамбаєв відмовився підписувати повідомлення про підозру, протокол допиту, постанову про клопотання про зміну запобіжного заходу, документ про запобіжний захід.

Пізніше порталу стало відомо, що на допит у МВС було викликано сина Атамбаєва Сейітбека.

Як повідомлялося 7 серпня спецназ ДКНБ здійснив спробу взяти штурмом резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. 8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва вже здійснили спецпідрозділи МВС. Всі дороги у Кой-Таш було перекрито, зв'язок глушився, було відключено доступ до Мережі. До епіцентру були стягнуто близько 3 тисяч співробітників міліції та спецтехніку. Після двогодинного протистояння міліції вдалося форсувати ситуацію - Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли в ГСУ ДКНБ на допит. Його затримано.

Атамбаєву пред'явлено офіційні звинувачення у корупції.

У результаті штурмів резиденції експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 98 осіб, є загиблий.