Під час штурмів резиденції Атамбаєва постраждали майже сто осіб, є загиблий

У результаті штурмів резиденції експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва постраждали 98 осіб, є загиблий.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«За даними Міністерства охорони здоров'я, за два дні - 7 і 8 серпня - по медичну допомогу звернулися 98 осіб. Один потерпілий - Усен Ніязбеков, співробітник спецпідрозділу «Альфа», помер, 11 співробітників силових структур були переведені у військовий госпіталь, 13 постраждалих отримують стаціонарне лікування, 83 постраждалих відправили на амбулаторне лікування», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє DW, співробітники силових структур у четвер, 8 серпня, розігнали акцію прихильників експрезидента Алмазбека Атамбаєва в центрі Бішкека. Кількість мітингувальників становить близько однієї тисячі осіб. Їм протистояли 300 правоохоронців, які "щоб уникнути хуліганства і мародерства", як йдеться в повідомленні відомства, застосовували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

7 серпня спецоперація із затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва не увінчалася успіхом, прихильники колишнього президента чинили опір. У результаті конфлікту постраждали його прихильники і представники силових органів. Увечері 8 серпня Атамбаєва затримали і привезли до Бішкека.

62-річного Атамбаєва, який керував країною з 2011 по 2017 рік, звинувачують у зловживанні повноваженнями під час перебування на посаді. Він відкидає звинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Атамбаєв вважає, що нинішня влада має на меті усунути його як політичного конкурента. Чинний президент Сооронбай Жеенбеков, якого в передвиборний період активно підтримував Атамбаєв, і нинішній уряд відкидають заяви про політичні мотиви переслідування Атамбаєва.

Фото: АА