Oxxxymiron: Можливо, для вас, як і для мене, це буде перший в житті мітинг
Таким чином виконавець підтримав Юрія Дудя, який раніше закликав молодь вийти на акцію в підтримку арештованих на мітингах у Москві.
Проспект Сахарова, 10 серпня, 14:00. Підписуюсь під останнім постом @yurydud. Примітки до відео: 1) щодня з'являються нові обвинувачені у справі; зрозуміло, мова йде про повне припинення справи, а не тільки про згадані у відео. 2) дрібна неточність: справа шиється (у всякому разі, поки що) тільки за протестами 27 липня, а не з 27 і 3 серпня. Побачимося завтра.
Нагадаємо, з середини липня у Москві проходять акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяє демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримали не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу» про масові заворушення.