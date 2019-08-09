Oxxxymiron: Можливо, для вас, як і для мене, це буде перший в житті мітинг

Російський репер Oxxxymiron записав відеозвернення до молоді.

Таким чином виконавець підтримав Юрія Дудя, який раніше закликав молодь вийти на акцію в підтримку арештованих на мітингах у Москві.

Нагадаємо, з середини липня у Москві проходять акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяє демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримали не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу» про масові заворушення.