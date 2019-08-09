Штати та шість європейських країн закликали РФ вивести війська з Грузії

США та шість європейських країн у річницю збройної агресії Росії проти Грузії закликали Москву виконати угоди 2008 року про відведення своїх збройних сил на позиції, де вони перебували до початку бойових дій.

Про це повідомляє RFE/RL.

«У спільній заяві, опублікованій 8 серпня, посли в ООН Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Польщі та Великій Британії висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії», - йдеться у повідомленні.

Заява була опублікована після закритого засідання Ради Безпеки ООН.

Шість країн, що підписали заяву в ООН, заявили, що вони "вкрай занепокоєні" поглибленням відносин Москви в галузі безпеки з Абхазією та Південною Осетією, а також "посиленням так званого процесу зміцнення кордону".

Вони запевнили, що такі дії сприяють подальшому продовженню конфлікту та дестабілізують Грузію та регіон.

Країни Заходу закликали Москву поважати та виконувати домовленості, підписані 12 серпня та 8 вересня 2008 року, які включають "зобов'язання щодо забезпечення виведення збройних сил на позиції, які вони займали до початку бойових дій, і створення міжнародного механізму безпеки".

Як повідомляв Укрінформ, окремо Державний департамент США закликав Росію припинити окупацію, розповіла на брифінгу речниця Держдепу Морган Ортагус.

Вона також розповіла про нову побудову кордону окупаційною владою у Південній Осетії, яка грубо порушує суверенітет Грузії та загрожує миру та стабільності.

Як відомо, 8 серпня 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі.

Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.

Напередодні, 7 серпня 2019 року, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії.

Фото: АА