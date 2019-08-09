На військовому складі в Туреччині стався вибух, жителів евакуюють
Укрінформ
У турецькій провінції Хатай, що межує з Сирією, на складі військової техніки стався вибух
Про це повідомляє Trend з посиланням на турецькі ЗМІ.
«Вибух стався на військовому складі однієї з військових частин південної турецької провінції Хатай», - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів прилеглих до військового складу районів евакуювали. Інформації про постраждалих і загиблих немає.
Причини вибуху та деталі інциденту з’ясовуються.
Фото: en.trend.az