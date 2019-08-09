На військовому складі в Туреччині стався вибух, жителів евакуюють

У турецькій провінції Хатай, що межує з Сирією, на складі військової техніки стався вибух

Про це повідомляє Trend з посиланням на турецькі ЗМІ.

«Вибух стався на військовому складі однієї з військових частин південної турецької провінції Хатай», - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів прилеглих до військового складу районів евакуювали. Інформації про постраждалих і загиблих немає.

Причини вибуху та деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: en.trend.az