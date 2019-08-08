Різанина у Південній Каліфорнії: 4 загиблих і 2 поранених
Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.
“Чоловік встиг зарізати чотирьох людей у Південній Каліфорнії перед тим, як поліцейські знайшли його автомобіль біля супермаркету та затримали його”, - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, ще двоє людей отримали поранення.
Як додали у поліції, жертвами нападника стали двоє людей з будинку, де проживає сам нападник, охоронець магазину та працівник ресторану.
Зазначається, що всі напади сталися в різних районах округу Оранж, що за 56 км від міста Лос-Анджелес.
Як повідомлялося, 22 людини загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці 3 серпня.
А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.
4 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.
Фото: CNN