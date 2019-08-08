Різанина у Південній Каліфорнії: 4 загиблих і 2 поранених

Американська поліція затримала чоловіка, який влаштував смертельну різанину в Каліфорнії. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

“Чоловік встиг зарізати чотирьох людей у Південній Каліфорнії перед тим, як поліцейські знайшли його автомобіль біля супермаркету та затримали його”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, ще двоє людей отримали поранення.

Як додали у поліції, жертвами нападника стали двоє людей з будинку, де проживає сам нападник, охоронець магазину та працівник ресторану.

Зазначається, що всі напади сталися в різних районах округу Оранж, що за 56 км від міста Лос-Анджелес.

Як повідомлялося, 22 людини загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці 3 серпня.

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А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.

4 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.

Фото: CNN