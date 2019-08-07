Стрілянина в Огайо та Техасі та до чого тут президент Трамп

Теракти в США 3-4 серпня викликали в країні новий сплеск критики на адресу президента Дональда Трампа та чергову дискусію про вільне володіння зброєю

3-4 серпня в американських містах Дейтоні та Ель-Пасо сталися два випадки масового розстрілу людей, що забрала 31 життя. Трагічні події шокували американське суспільство та світову громадськість. В результаті, питання вільного володіння зброєю в США в середині країни знову загострилося, спровокувавши гарячу дискусію – хто винен і як врешті це зупинити. Заговорили і про поширення смертної кари за подібні злочини, що стають дедалі жорстокіші та масовіші, і про безпосередню “роль” недолугої політики та необачних публічних заяв у “становленні” вбивць, і про надмірну свободу інтернет-торгівлі, де, як виявляється, можна придбати будь-яку автоматичну зброю. Судячи з усього, Сполучені Штати на шляху глибокого переосмислення певних основ своїх соціальних устроїв. Україні, яка лише починає обговорювати законодавче закріплення вільного володіння зброєю, теж не завадить придивитися до трагічних уроків, які виносять сьогодні в США.

Внутрішній тероризм – давнє і невиліковне американське лихо

Прогулюючись супермаркетом в Україні, важко собі уявити, що можна стати жертвою божевільного стрілка, а в США подібна ситуація, на жаль, є поширеною проблемою.

Відвідувачі магазину Wallmart у прикордонному Ель-Пасо (штат Техас), які купували канцтовари до нового навчального року, в суботу 3 серпня, потрапили під автоматну чергу, випущену з АК-47 21-річним Патріком Крусіусом. В результаті загинуло 22 особи, а 24 отримало поранення. ФБР кваліфікувало цю справу за статтею “внутрішній тероризм”. Заарештований нападник за 20 хвилин до нападу виклав на місцевому інтернет-форумі свій маніфест, де озвучив ідеї, які спонукали його піти на цей крок. У маніфесті йшлося про боротьбу з “латиноамериканським вторгненням в Техас”. Крусіус, виявляється, здійснив теракт в ім’я “білої раси”, наслідуючи приклад австралійського неонациста Брентона Тарранта, який так само розстріляв 49 осіб в мечетях міста Крайстчерча у Новій Зеландії в березні цього року.

Ще один випадок масового вбивства в США відбувся зранку в неділю 4 серпня в Дейтоні, штат Огайо, де 24-річний Коннор Бетс застрелив 9 осіб на вулиці поблизу нічного клуба Ned Peppers й 27-х поранив. У цьому випадку вбивця жодних маніфестів не залишав, та про його нездорову схильність до подібних дій та неврівноваженість психіки було заздалегідь відомо його оточенню. Тобто за цими терактами стоїть не лише прагнення помсти на расистському грунті, а й серйозні психічні розлади, спричинені нездатністю знайти себе в житті. Про те, що це може бути зворотною стороною медалі американського виховання в дусі індивідуалізму, коли “лузери” хочуть відплати за нереалізовані мрії, йдеться в багатьох дослідженнях американських вчених та соціологів. Однак проблема залишається, і більш того, поглиблюється.

Військові експерти пов’язують безпрецедентну кількість випадків публічних масових вбивств в США з масовим розповсюдженням автоматичного озброєння серед населення. За даними неурядової організації (НУО) “Архів збройного насильства”, лише за цей рік (станом на 31 липня) у США відбулося 248 випадків збройних нападів, де жертвами стали 246 осіб та 979 було поранено.

На новинному порталі Mother Jones, де проаналізовано випадки стрілянини в Сполучених Штатах починаючи з 1982 р., за останні роки кількість терактів лише невпинно зростає: якщо в 2016 р. було 6 терактів, де загинула 71 особа, 2017 р. – 11 (117 загиблих), у 2018 р. – 12 (80 загиблих), а за неповний 2019 р. – 7 (59 загиблих).

Причому зараз нападники стали віддавати перевагу швидкострільним автоматам. Щоправда тут більш важлива деталь, де саме терористи її знаходять – виявляється, купують в Інтернеті. Наприклад, вищезгаданий Крусіус без перешкод придбав АК-47 на одному із американських сайтів! Як бачимо, навіть у США, де кібербезпека є одним із стовпів правоохоронної діяльності, наявні величезні проблеми з контролем мережі та способів її використання. Тому рано чи пізно виникне потреба у законодавчому регулюванні торгівлі в Інтернеті – завдання не з легких навіть для США.

І хоча американський президент засудив дії терористів, піднявши питання про притягнення злочинців до смертної кари за публічні розстріли, проте опоненти Трампа, в’їдливо вставили шпильку, припустивши, що сплеск расистської риторики, спрямованої проти мігрантів, може бути пов’язаний із заявами самого очільника Білого дому.

Що буває, коли в президента довгий язик і коротка пам’ять

Американське суспільство, оговтуючись після чергових терактів, пов’язало причини стрілянини на минулих вихідних в першу чергу з висловлюваннями свого президента Дональда Трампа.

Американець українського походження, завідувач кафедри комп’ютерних наук Манхеттенського коледжу, відомий блогер Ігор Айзенберг написав про це у своєму Facebook: “Країна вражена терактами у вихідні дні. Число жертв двох вбивць в Ель Пасо і Дейтоні досягло 31 убитими, 50 поранених перебувають у лікарнях, стан деяких дуже важкий. Основні новинні телеканали, перервавши ще в суботу звичайні передачі, не відновили їх ні в неділю, ні в понеділок. Ефір практично повністю присвячений трагедіям в двох містах. Терорист з Ель Пасо, схоплений поліцією, за 20 хвилин до здійснення теракту поширив через інтернет "маніфест", повний вкрай злісної риторики і ненависті до іммігрантів і демократів. "Маніфест" містить дуже багато словесних штампів, часто вживаних Трампом в його твіттах та численних виступах на мітингах перед прихильниками, що їх постійно повторює телеканал Fox – "вторгнення Hispanic", "демократи хочуть відкрити кордони", "демократи хочуть безкоштовної медицини для нелегалів" тощо.

Ігор Айзенберг

За словами Ігоря Айзенберга, газета “Нью-Йорк Таймс” повідомила, що передвиборчий штаб Трампа оплатив тільки в цьому році 2000 політичних електронних рекламних банерів, що містять слово "вторгнення" стосовно іммігрантів з Латинської Америки, і які також розповсюджуються через ФБ.

“У понеділок вранці Трамп прочитав з телесуфлера заяву, назвавши скоєні злочини диявольськими. Він заявив, що білому націоналізму і расизму не може бути місця в США і, сказав, що причинами злочинів, пов'язаних з масовими розстрілами людей, є переважно психічні хвороби та відеоігри”, – зазначив Айзенберг. При цьому конкретних заходів, щоб обмежити доступ людей до напівавтоматичної зброї, з якої можна за 20 з хвостиком секунд вбити 9 людей і поранити 26 (що сталося в Дейтоні), президент не запропонував.

“Раніше, в твіті, він запропонував прийняти закон про перевірку минулого покупців зброї, але не пов'язуючи цей закон з реформою імміграційного законодавства. Президент при цьому не згадав, що в Сенаті лежать прийняті нинішнім складом Палати представників два законопроекти, які повинні обмежити легкий доступ до зброї, зокрема, і закон про обов'язкову перевірку минулого його покупців. Лежать, але не включаються лідером республіканської більшості Макконнелом до порядку денного Сенату. Також Трамп “не пам'ятає”, що перший закон, який він підписав, ставши президентом – це закон про скасування обмежень на продаж зброї людям, які перебувають на психіатричному обліку, введеного за ініціативи адміністрації Обами. Республіканці тоді оголосили, що скасовують ці обмеження, оскільки вони "порушують права людини". Обама тоді вмовляв Конгрес прийняти закон, що забороняє продаж напівавтоматичної зброї, пристроїв для перетворення її в автоматичну, змусити продавців зброї перевіряти минуле покупців. Все марно. Республіканці стіною стояли проти будь-яких подібних заходів”, – переповідає політичну ситуацію Айзенберг.

За його словами, сьогодні демократи вимагають від республіканця Макконнела, щоб той негайно відкликав сенаторів з відпустки, зібрав Сенат і щоб Сенат прийняв ці закони. “Але зауважу від себе, здається, Макконнелл цього не зробить. Тому що фінансування його партії, що отримується від NRA – асоціації виробників стрілецької зброї, яка виступає проти будь-яких обмежень на продаж зброї і є найбільшим донором республіканської партії, для нього важливіше”, – каже Ігор Айзенберг.

Примітним є й те, що демократ Вероніка Эскобар, депутат Палати представників від округу, до якого входить більша частина Эль Пасо, навіть відмовилася супроводжувати президента Трампа у поїздці до постраждалих міст, звинувативши його в тому, що ненависть, яку Трамп провокує своїми виступами, обертається трагедіями.

Замість епілогу

Нагадаємо, що право мати зброю є однією з основ американського стилю життя, закріплене у другій поправці до Конституції США. Принагідно зазначимо, що не у всіх штатах однаково діють законодавчі положення про те, як громадяни можуть придбати, володіти та користуватися зброєю. У штаті Техас, наприклад, де стався один з терактів, існують давні традиції володіння зброєю. Важко собі уявити техаського рейнджера без зброї! Та й взагалі американці вважаються нацією, де ледь не в кожного в будинку є якийсь з видів озброєння. За даними різних соціологічних досліджень, громадяни США станом на 2017 р. володіли 393 млн. одиниць зброї, що є половиною від загальносвітового обсягу озброєнь на руках у цивільних.

Як бачимо, прийняття законопроектів про обмеження легкого доступу до озброєння в США наразі гальмується в Сенаті через лобізм Асоціації виробників зброї всередині Республіканської партії. Звісно, малоймовірно, що в США найближчим часом взагалі можлива повна заборона доступу до озброєння, проте з кожним подібним випадком як у Ель-Пасо і Дейтоні питання постає все гостріше. Принаймні, у відновленні суворого психіатричного контролю власників зброї можна не сумніватися.

Нині вже можна говорити про те, що ті суспільства, в яких ще не запроваджено вільне поширення зброї (а це стосується і України, де в програмі переможниці останніх парламентських виборів партії “Слуга Народу” одним із пунктів є обіцянка законодавчого врегулювання права володіння короткоствольною зброєю) мають зробити власні висновки з американської історії, щоб запобігти подібним випадкам. Як бачимо, тривала традиція застосування права вільного володіння зброєю не дає суспільству повних гарантій безпеки громадян. І ті ризики, які несе вільне володіння зброєю, потрібно опрацьовувати завчасно, намагаючись передбачити усі можливі ситуації.

Єгор Брайлян, Київ