Прибічники експрезидента Киргизстану утримують шістьох спецпризначенців

У резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва після двох спроб штурму залишаються шість бійців сил спецпризначення.

Про це повідомляє DW.

“За словами депутата Асель Кодуранової, місцеві мешканці готові відпустити правоохоронців уранці, проте категорично відмовляються зробити це до виконання низки вимог. Зокрема, вони вимагають заново підключити електрику в селі Кой-Таш, а також відновити телефонний зв'язок і інтернет, які були відключені перед штурмом будинку Атамбаєва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спецназ уночі знову спробував узяти штурмом резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш.

Сюди прибули близько 500 працівників правоохоронних органів. Прихильники ексглави держави заблокували під'їзд до резиденції та закидали правоохоронців камінням і палицями. За різними даними, будинок Атамбаєва захищають від кількох сотень до двох тисяч осіб.

Під час штурму, за даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, були поранені не менше 43 осіб, одна людина загинула.

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Як повідомляв Укрінформ, спецназ у середу ввечері почав операцію затримання Атамбаєва, застосовуючи при цьому гумові кулі. Міністерство внутрішніх справ Киргизстану вже тричі викликало експрезидента на допити, але він проігнорував ці виклики. Атамбаєв проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента.