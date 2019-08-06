У Канаді у масовій ДТП четверо людей загинули й 12 постраждали
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Укрінформ
У Канаді внаслідок зіткнення кількох автомобілів загинули чотири людини і ще 12 постраждали.
Про це повідомляє CBC з посиланням на місцевих рятувальників.
“Чотири людини загинули та 12 постраждали після зіткнення автомобіля з вантажівкою з причепом у понеділок по обіді у Лавалі за 27 км на північ від Монреаля”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 12 потерпілих госпіталізовано, троє з них перебувають у критичному стані.
За словами пожежників, транспортні засоби після зіткнення зачепили ще чотири автомобілі.
На місці аварії виникла велика пожежа і задимлення, яке було видно на відстані кількох кілометрів.
Зазначається, що рятувальники знайшли у вантажівці 10 невеликих балонів з пропаном. Імовірно, це й спричинило велику пожежу.
Фото з сайту globalnews.ca