У Канаді у масовій ДТП четверо людей загинули й 12 постраждали

У Канаді внаслідок зіткнення кількох автомобілів загинули чотири людини і ще 12 постраждали.

Про це повідомляє CBC з посиланням на місцевих рятувальників.

“Чотири людини загинули та 12 постраждали після зіткнення автомобіля з вантажівкою з причепом у понеділок по обіді у Лавалі за 27 км на північ від Монреаля”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 12 потерпілих госпіталізовано, троє з них перебувають у критичному стані.

За словами пожежників, транспортні засоби після зіткнення зачепили ще чотири автомобілі.

На місці аварії виникла велика пожежа і задимлення, яке було видно на відстані кількох кілометрів.

Зазначається, що рятувальники знайшли у вантажівці 10 невеликих балонів з пропаном. Імовірно, це й спричинило велику пожежу.

Фото з сайту globalnews.ca