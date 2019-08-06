У Болівії автобус зірвався у прірву, 14 загиблих

Унаслідок падіння пасажирського автобуса у прірву в Болівії загинуло 14 людей.

Про це заявив директор із питань громадського транспорту міста Ель-Альто Освальдо Фуентес, повідомляє Сіньхуа.

“Серед загиблих було 11 жінок та троє чоловіків”, - сказав Фуентес.

Автобус перевозив із Ла-Паса до міста Аполо групу волонтерів-медиків, які займалися просвітницькою діяльністю. Машина зірвалася в урвище з висоти близько 200 метрів поблизу міста Чаразані.

Наразі поліція намагається встановити причини аварії.

Загалом, через складний рельєф та погану дорожню інфраструктуру ДТП за участю рейсових автобусів у Болівії трапляються регулярно.