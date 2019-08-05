У Таджикистані розбився літак, є загиблий

В результаті авіакатастрофи одномоторного літака Ан-2 в Таджикистані загинула одна людина, ще одна - зазнала травм.

Про це повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на співробітника Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту, яке фінансується урядом.

"Невеликий літак розбився на півдні Таджикистану, один пілот загинув, другий отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Одномоторний літак Ан-2 зазнав аварії 4 серпня під час спроби приземлитися після перевезення групи парашутистів.

За словами співробітника, пілот загинув у лікарні, другий отримує лікування.

Як повідомляється, аварія навчального літака сталася при заході на посадку на навчальній авіабазі Фахрабад в 30 кілометрах від Душанбе. Двигун літака раптово заглох, і Ан-2 впав на землю.

Офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану «Ховар» повідомило, що державний комітет національної безпеки почав розслідування інциденту.

Зазначається, що літак Ан-2, який зазнав катастрофи в Фахрабаді, було випущено в 1978 році.