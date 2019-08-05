У Лівії дрон обстріляв весілля, понад чотири десятки загиблих - ЗМІ

“Щонайменше 40 людей загинули й десятки отримали поранення внаслідок авіаудару, нанесеного по весільній церемонії на південному заході Лівії”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, авіаудар був здійснений дроном у неділю в місті Мурзук силами генерала Халіфа Гафтара.

Зазначається, що з початку наступу на столицю Лівії Триполі силами генерала Халіфа Гафтара 4 квітня, загинуло близько 1100 людей.

Як повідомлялося 29 липня, у Лівії сили генерала Халіфа Гафтара нанесли авіаудар по польовій лікарні на півдні від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер.