В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла

У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.

Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців.

Для відновлення енергопостачання у більшості районів знадобилося 12 годин. Втім, в деяких районах світло не з'явилося й досі.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції.