В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла

В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла

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Укрінформ
Велике відключення електроенергії сталося в столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей.
Електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом у неділю, повідомляє ВВС Україна.

У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.

Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців.

Для відновлення енергопостачання у більшості районів знадобилося 12 годин. Втім, в деяких районах світло не з'явилося й досі.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції.

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Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.

Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.

Фото: www.bbc.com

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