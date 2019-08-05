В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла
У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.
Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців.
Для відновлення енергопостачання у більшості районів знадобилося 12 годин. Втім, в деяких районах світло не з'явилося й досі.
Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції.
Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.
Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.
Фото: www.bbc.com