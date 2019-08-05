У Каїрі зіткнулися та вибухнули автомобілі, 19 загиблих

Кількість загиблих в результаті зіткнення автомобілів з подальшим вибухом біля Національного інституту раку в Каїрі зросла до 19 осіб.

Про це повідомляє Israel Hayom із посиланням на уряд Єгипту.

«У результаті зіткнення кількох автомобілів стався вибух, що спричинив пожежу в головній онкологічної лікарні Єгипту і призвів до загибелі 19 осіб», - йдеться у повідомленні.

З лікарні в інші госпіталі евакуювали не менше 54 пацієнтів. Вогонь було узято під контроль.

Міністерство охорони здоров'я не уточнило, чи були серед постраждалих пацієнти або співробітники лікарні.

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Раніше повідомлялося про 17 загиблих і 30 постраждалих в результаті аварії з подальшим вибухом. Трагедія сталася у неділю ввечері, коли автомобіль зіткнувся з трьома іншими транспортними засобами.

Фото: Reuters