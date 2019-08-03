У Штатах - знову стрілянина, є постраждалі

“Місце події досі небезпечне, уникайте його", - цитує видання повідомлення місцевої поліції.

Три співробітниці магазину Walmart, який розташований у торговельному центрі, заховалися у сусідньому ресторані, який зачинив двері через стрілянину.

"Ми часто бачимо такі новини по телевізору, але ніколи не думали, шо це може статися так близько до нас. Але це сталося", - розповів CNN менеджер ресторану.

Нині відомо про численних постраждалих із вогнепальними пораненнями, проте точна кількість жертв поки не відома. ЗМІ повідомляють, що район оточений великими силами поліції та ФБР, у небо підняті поліцейські гелікоптери. Операція з затримання стрілка досі триває.