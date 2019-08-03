У Штатах - знову стрілянина, є постраждалі
Укрінформ
У суботу, 3 серпня, у місті Ель-Пасо, штат Техас, США, поліція проводить операцію з затримання стрілка, який відкрив вогонь поблизу торговельного центру Cielo Vista Mall.
Операція досі триває, повідомляє CNN.
“Місце події досі небезпечне, уникайте його", - цитує видання повідомлення місцевої поліції.
Три співробітниці магазину Walmart, який розташований у торговельному центрі, заховалися у сусідньому ресторані, який зачинив двері через стрілянину.
"Ми часто бачимо такі новини по телевізору, але ніколи не думали, шо це може статися так близько до нас. Але це сталося", - розповів CNN менеджер ресторану.
Нині відомо про численних постраждалих із вогнепальними пораненнями, проте точна кількість жертв поки не відома. ЗМІ повідомляють, що район оточений великими силами поліції та ФБР, у небо підняті поліцейські гелікоптери. Операція з затримання стрілка досі триває.