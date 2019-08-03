У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей

У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей

Укрінформ
Російськими силовиками були затримані 685 учасників акції "Повернемо собі право на вибори", яка проходила сьогодні.
Про це повідомляє правозахисний портал ОВС-інфо.

За його даними, у багатьох відділеннях поліції (32 з більш ніж 40) до затриманих не допускають незалежних адвокатів. Слідчі слідчого комітету РФ розпочали допити затриманих.

Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

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Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ній взяли 12 тис. осіб. Кількість учасників акції — понад 22 тис. чоловік.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму проходила 3 серпня у форматі «прогулянки» по Бульварному кільцю Москви.

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