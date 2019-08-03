У Москві на протестній акції опозиції затримали майже 700 людей

За його даними, у багатьох відділеннях поліції (32 з більш ніж 40) до затриманих не допускають незалежних адвокатів. Слідчі слідчого комітету РФ розпочали допити затриманих.

В ОВД Арбат не пускают уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича. Он в шоке, говорит с таким не сталкивался pic.twitter.com/oya91VBlpS — бартлби (@A3AP) August 3, 2019

Деяких затриманих, зокрема, як мінімум одного підлітка довелося госпіталізувати.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ній взяли 12 тис. осіб. Кількість учасників акції — понад 22 тис. чоловік.

Акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму проходила 3 серпня у форматі «прогулянки» по Бульварному кільцю Москви.