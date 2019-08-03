Посол України в Австрії - помічнику Путіна: Ваш картковий будиночок посиплеться

«Пане Сурков, та обставина, що в столиці путінської держави глибинний народ починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч перервіться, а людині свобода все одно потрібна - і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться», - заявив він.

Як повідомлялося, масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять в столиці Росії з середини липня.

Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

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Сьогодні, 3 серпня, активісти зібралися у різних частинах московського Бульварного кільця, сотні людей уже затримано.