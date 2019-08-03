Посол України в Австрії - помічнику Путіна: Ваш картковий будиночок посиплеться
Укрінформ
Протести в Москві показують, що "картковий будиночок" Кремля рано чи пізно посиплеться.
Про це посол України в Австрії Олександр Щерба заявив у своєму Twitter, звертаючись до помічника президента РФ Владислава Суркова.
«Пане Сурков, та обставина, що в столиці путінської держави глибинний народ починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч перервіться, а людині свобода все одно потрібна - і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться», - заявив він.
Як повідомлялося, масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять в столиці Росії з середини липня.
Неузгоджена протестна акція, яка відбулася в суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.
Сьогодні, 3 серпня, активісти зібралися у різних частинах московського Бульварного кільця, сотні людей уже затримано.