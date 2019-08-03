Іран готовий до нових скорочень зобов'язань за ядерною угодою - МЗС

«У нинішній ситуації третій крок щодо скорочення зобов'язань (ядерної угоди) буде реалізовано. Ми говорили, що якщо (угоду) не буде повністю реалізовано іншими, то ми також здійснимо її таким же неповним чином», - сказав він.

Заріф не повідомив, про які саме пункти угоди йде мова.

Як відомо, Іран неодноразово заявляв, що поетапно знизить свою прихильність ядерній угоді і може навіть вийти з пакту, якщо інші сторони, які підписалися, не дотримуватимуться угоди в повному обсязі.

У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Європейські учасники угоди - Німеччина, Франція та Велика Британія - намагаються зберегти угоду. Після виходу з договору, США почали поетапно запроваджувати санкції щодо Ірану, намагаючись змусити Тегеран переглянути умови ядерної угоди.