Трамп: Перешкод для налагодження відносин з РФ більше немає

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 серпня, заявив, що хоче хороших відносин з Росією і що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке заважало цьому, тепер "мертве".

Про це він повідомив журналістам біля Білого дому, передає Інтерфакс.

"Ми намагаємося, щоб у нас були хороші відносини (з Росією − ред)", − підкреслив Трамп.

При цьому він зазначив, що налагодити їх "було дуже важко у світі фейкового "полювання на відьом", яка тепер мертва".

Американський лідер також зазначив, що якщо США і Росія зможуть укласти договір про зниження кількості ядерної зброї, то це буде "великою справою для світу".

Нагадаємо: Трамп неодноразово називав розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання РФ в американські вибори "полюванням на відьом".