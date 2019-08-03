Таліби атакували блокпост в Афганістані: понад 10 осіб загинули

В Афганістані в провінції Дайкунді внаслідок нападу бойовиків угруповання Талібан на блокпост загинули щонайменше десять поліціянтів.

Про це повідомляє The Washington Рost.

За словами губернатора провінції Анвара Рахмата, 15 поліціянтів отримали поранення в результаті нападу в районі Пато. Також він повідомив, що число убитих бойовиків поки не встановлено.

Угруповання Талібан вже взяло на себе відповідальність за атаки.

Напад стався на тлі зустрічі, яка планується між представниками угруповання і спеціальним представником Сполучених Штатів Америки в Афганістані Залмаєм Халілзадом для чергового етапу мирних переговорів, які повинні покласти край 18-річній війні.

Як раніше повідомляло агентство, адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість американських військових в Афганістані з 14 тисяч до 8-9 тисяч за кілька місяців.