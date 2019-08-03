Таліби атакували блокпост в Афганістані: понад 10 осіб загинули

Таліби атакували блокпост в Афганістані: понад 10 осіб загинули

Укрінформ
В Афганістані в провінції Дайкунді внаслідок нападу бойовиків угруповання Талібан на блокпост загинули щонайменше десять поліціянтів.

Про це повідомляє The Washington Рost.

За словами губернатора провінції Анвара Рахмата, 15 поліціянтів отримали поранення в результаті нападу в районі Пато. Також він повідомив, що число убитих бойовиків поки не встановлено.

Угруповання Талібан вже взяло на себе відповідальність за атаки.

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Напад стався на тлі зустрічі, яка планується між представниками угруповання і спеціальним представником Сполучених Штатів Америки в Афганістані Залмаєм Халілзадом для чергового етапу мирних переговорів, які повинні покласти край 18-річній війні.

Як раніше повідомляло агентство, адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість американських військових в Афганістані з 14 тисяч до 8-9 тисяч за кілька місяців.

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