У Бангкоку сталося шість вибухів, поранені чотири людини
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Шість вибухів бомби поранили щонайменше чотирьох людей у трьох районах Бангкоку в п'ятницю, коли в столиці Таїланду відбулося засідання з безпеки АСЕАН та топ-дипломатів США, Китаю й інших країн», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перші два вибухи сталися у ранкову годину пік у районі центрального Бангкока. Третій вибух прогримів невдовзі в урядовому комплексі на півночі міста.
Серед постраждалих – троє жінок-двірників, які прибирали вулицю, коли вибухнула бомба. Одну з них госпіталізували.
Четверта людина постраждала від бомби, яка вибухнула біля 77-поверхової будівлі King Power Mahanakhon, однієї з найвищих у місті.
Полковник поліції Камторн Уйчаруен повідомив, що загалом вибухнуло шість бомб. Ще одну вдалося знайти до того, як вона здетонувала.
На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибухи.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Як відомо, у ці дні в Бангкоку проходить зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та їхніх колег з інших держав, включаючи США, Китай і Росію.