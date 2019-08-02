У Бангкоку сталося шість вибухів, поранені чотири людини

У п’ятницю вранці у тайській столиці Бангкок сталося шість вибухів, унаслідок чого постраждало четверо людей.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Шість вибухів бомби поранили щонайменше чотирьох людей у трьох районах Бангкоку в п'ятницю, коли в столиці Таїланду відбулося засідання з безпеки АСЕАН та топ-дипломатів США, Китаю й інших країн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перші два вибухи сталися у ранкову годину пік у районі центрального Бангкока. Третій вибух прогримів невдовзі в урядовому комплексі на півночі міста.

Серед постраждалих – троє жінок-двірників, які прибирали вулицю, коли вибухнула бомба. Одну з них госпіталізували.

Четверта людина постраждала від бомби, яка вибухнула біля 77-поверхової будівлі King Power Mahanakhon, однієї з найвищих у місті.

Полковник поліції Камторн Уйчаруен повідомив, що загалом вибухнуло шість бомб. Ще одну вдалося знайти до того, як вона здетонувала.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибухи.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Як відомо, у ці дні в Бангкоку проходить зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та їхніх колег з інших держав, включаючи США, Китай і Росію.