У Бангкоку сталася серія вибухів, є поранені

У столиці Таїланду Бангкоку вранці 2 серпня сталася серія вибухів, унаслідок чого щонайменше двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє The Guardian.

«Надійшли повідомлення про три вибухи, що сталися у Бангкоку в різних місцях у п'ятницю вранці, та про поранення щонайменше двох людей», - йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали неподалік від приміської залізничної станції BTS Chong Nonsi, в урядовому комплексі на півночі міста та на одній з найбільш завантажених доріг Бангкока - Rama 9.

Як зазначається, серед постраждалих – двоє двірників, які працювали на Rama 9. Один з них дістав легкі травми, іншого госпіталізували.

Поліція Таїланду заявила, що розслідує серію інцидентів і повідомить подробиці пізніше.

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Як відомо, у ці дні в Бангкоку проходить зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та їхніх колег з інших держав, включаючи США, Китай і Росію.

Варто зазначити, що напередодні ввечері було евакуйовано штаб Королівської поліції Таїланду, біля якого чоловік залишив підозрілий пакет. На місце був викликаний загін саперів, підозрюваного поліція заарештувала і взяла під варту.