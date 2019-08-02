У Бангкоку сталася серія вибухів, є поранені
Про це повідомляє The Guardian.
«Надійшли повідомлення про три вибухи, що сталися у Бангкоку в різних місцях у п'ятницю вранці, та про поранення щонайменше двох людей», - йдеться у повідомленні.
Вибухи пролунали неподалік від приміської залізничної станції BTS Chong Nonsi, в урядовому комплексі на півночі міста та на одній з найбільш завантажених доріг Бангкока - Rama 9.
Як зазначається, серед постраждалих – двоє двірників, які працювали на Rama 9. Один з них дістав легкі травми, іншого госпіталізували.
Поліція Таїланду заявила, що розслідує серію інцидентів і повідомить подробиці пізніше.
Як відомо, у ці дні в Бангкоку проходить зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та їхніх колег з інших держав, включаючи США, Китай і Росію.
Варто зазначити, що напередодні ввечері було евакуйовано штаб Королівської поліції Таїланду, біля якого чоловік залишив підозрілий пакет. На місце був викликаний загін саперів, підозрюваного поліція заарештувала і взяла під варту.