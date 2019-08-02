У Хорватії чоловік застрелив шістьох людей і наклав на себе руки

У хорватській столиці Загребі чоловік застрелив шістьох людей, а потім наклав на себе руки.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на хорватську поліцію.

"У столиці Хорватії Загребі чоловік убив шістьох людей ввечері 1 серпня, а вранці 2-го вчинив самогубство", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевих ЗМІ, ймовірно, вбивства скоїв колишній чоловік однієї з жертв. Крім жінки, загинув також її партнер і ще четверо членів родини.

Поліція виявила тіла в будинку на півдні міста після того, як один із сусідів повідомив, що чув звуки пострілів.

За словами голови поліції Загреба, серед жертв – двоє чоловіків, три жінки і дитина. Під час стрілянини вижило лише семимісячне немовля.

Згодом в іншому районі Загреба поліція виявила мертвим підозрюваного в нападі.