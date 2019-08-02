У Саудівській Аравії жінкам дозволили самостійно подорожувати

Влада Саудівської Аравії внесла зміни в низку законів, тепер жінки можуть подорожувати за кордон без дозволу чоловіка-опікуна.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з новим правилом, жінки, що досягли 21 року, можуть подати заяву на отримання закордонного паспорта без дозволу опікуна-чоловіка, що наділяє їх рівним з чоловіками правовим статусом.

Досі саудівським жінкам доводилося запитувати дозвіл у опікуна-чоловіка, батька або іншого родича-чоловіка для отримання паспорту або поїздки за кордон.

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Королівські укази також надають жінкам право реєструвати народження дитини, шлюб або розлучення. Також для жінок розширені можливості працевлаштування, без будь-якої дискримінації за ознакою статі, інвалідністю або віку.

Правитель Саудівської Аравії наслідний принц Мухаммед бен Салман послабив обмеження для жінок, щоб зробити країну більш відкритою для світу.

Нагадаємо, у червні 2018 року в Саудівській Аравії набув чинності дозвіл, що дозволяє жінкам самотужки керувати транспортними засобами.