Влада США дізналася про смерть сина Усами бен Ладена - ЗМІ

Син і потенційний наступник лідера "Аль-Каїди" Хамза бен Ладен мертвий, стверджують американські офіційні особи.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на трьох представників офіційних кіл.

"Сполучені Штати отримали відомості про те, що син і потенційний наступник лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена Хамза бен Ладен мертвий", - ідеться в повідомленні.

Чиновники, на яких посилається канал, не стали розкривати подробиці про час і місце смерті Хамзи бен Ладен - так само як і про те, чи мали до цього відношення США.

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Також повідомляється, що на запитання журналістів про смерть сина бен Ладена Дональд Трамп відповів: "Я не хочу цього коментувати".

Як зазначається, Хамза бен Ладен, імовірно, народився в 1989 році. Останню його публічну заяву було оприлюднено прес-службою "Аль-Каїди" в 2018 році: він погрожував Саудівській Аравії та закликав народ Аравійського півострова до повстання.