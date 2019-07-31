Епідемія Еболи забирає нові життя у Конго

У Демократичній Республіці Конго вже зафіксовано 1803 летальні випадки внаслідок зараження вірусом Ебола, це другий гострий спалах епідемії у Конго після аналогічного лиха влітку минулого року.

Про це пише AFP.

"Всього зафіксовано 1803 летальні випадки під час другого найгіршого спалаху Еболи, згідно з даними, оприлюдненими владою у середу", - йдеться у повідомленні. Наразі від епідемії Еболи найбільше страждає місто Гома - столиця штату Північний Ківу.

Експерти у галузі охорони здоров’я побоюються подальших спалахів епідемії у великих містах, де щільність населення та висока мобільність ускладнюють ізоляцію пацієнтів та відстеження контактів порівняно з сільською місцевістю.

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Нагадаємо, попередній серйозний спалах Еболи у Західній Африці вбив понад 11 000 осіб. Тоді спалах був класифікований як третій (вищий) рівень небезпеки, що вимагає негайної масштабної мобілізації ВООЗ. ООН також визнала серйозність надзвичайної ситуації, запровадивши значний обсяг гуманітарної допомоги як додаткові заходи реагування.

Фото: Foxnews.com