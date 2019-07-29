Рясні зливи на заході Австрії спричинили повені в низці районів федеральної землі Зальцбург.

Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

"Сильні дощі в ніч на понеділок спричинили численні повені по всій території землі. Зафіксовано три основні місця затоплення: Русбах (Тенненгау), Міттерзіл (Пінцгау) та місто Зальцбург", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливо сильно постраждав район Тенненгау. Служба цивільного захисту навіть оголосила тривогу у містечку Русбах, яке перетворилося на величезний потік, який затопив вулиці та будинки, а також ділянку федеральної траси. В Зальцбургу рівень води в річці Зальцах піднявся майже на 5 метрів.

Згідно з повідомленнями, у понеділок після обіду ситуація з "високою водою" в Зальцбургу дещо покращилася, рятувальні та пожежні служби продовжують боротися з її наслідками.

Як повідомляв Укрінформ, дощі з потужними вітрами та градом розміром з тенісний м’ячик пройшли у суботу у федеральних землях Бургенланд, Штирія та Каринтія на півдні Австрії. Це призвело до пошкодження сільськогосподарських культур на суму 3 млн євро: постраждали 12 тисяч гектарів зернових, кукурудзи, сої, гарбуза та винограду.

Крім того, сильні грози на вихідних завдали збитків також федеральні землі Тіроль та Форарльберг.

Австрійський Зальцбург бореться з високою водою / Фото з сайту salzburg.orf.at

У результаті негоди було повалено дерева, затоплено підвали і вулиці, а також пошкоджено дахи окремих будинків. Окремі повалені дерева пошкодили лінії електропередач та перекрили дороги і залізничні колії.

На півночі Штирії шестеро гірських рятувальників отримали поранення через удар блискавки під час порятунку альпініста. В Тіролі відбувся зсув гірської породи біля Кірхберга на автомобільну трасу, постраждалих немає. Селевий потік зійшов також в районі Блуденц, заповнивши декілька вулиць та засипавши з десяток автомобілів.