У Молдові скасували заборону на поїздки держчиновників в РФ

Президент Молдови Ігор Додон заявив про скасування заборони на поїздки державних чиновників у Російську Федерацію.

Про це він заявив в ефірі одного з молдавських телеканалів.

«Нам вдалося відновити відносини з нашими зовнішніми партнерами, як на Заході, так і на Сході. Продовжено Програму співробітництва з МВФ, розблоковано фінансування з боку Євросоюзу, продовжено преференції торговельних відносин з РФ, почала роботу міжурядова комісія, знято обмеження на поїздки в РФ представників уряду і парламенту для обговорення двосторонніх питань», - зазначив Додон.

Президент Молдови нагадав при цьому, що попередній уряд на чолі з Павлом Філіпом офіційно заборонив молдавським високопосадовцям відвідувати Російську Федерацію.

Раніше президент Молдови припустив, що найближчим часом відбудеться і візит прем'єр-міністра країни Маї Санду в Москву. Сама прем'єр-міністр підтвердила факт отримання запрошення від глави російського уряду Дмитра Медведєва, проте про точну дату візиту поки що нічого не повідомляється.