У Сирії військові підірвалися на міні: є загиблі й поранені

Щонайменше четверо сирійських військових загинуло і дев’ятеро отримало поранення, підірвавшись на міні у південній провінції Свейда.

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини, пише Сіньхуа.

“Військові загинули, патрулюючи сільські території, раніше утримувані терористами ІДІЛ”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Від авіаударів у Сирії за останні десять днів загинули понад 100 цивільних осіб

Сіньхуа нагадує, що з лютого цього року від мін загинуло 120 сирійців, серед яких 56 жінок й 31 дитина, попри зусилля уряду Сирії щодо очищення території від мін.