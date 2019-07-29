У Сирії військові підірвалися на міні: є загиблі й поранені
Укрінформ
Щонайменше четверо сирійських військових загинуло і дев’ятеро отримало поранення, підірвавшись на міні у південній провінції Свейда.
Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини, пише Сіньхуа.
“Військові загинули, патрулюючи сільські території, раніше утримувані терористами ІДІЛ”, - йдеться у матеріалі.
Сіньхуа нагадує, що з лютого цього року від мін загинуло 120 сирійців, серед яких 56 жінок й 31 дитина, попри зусилля уряду Сирії щодо очищення території від мін.