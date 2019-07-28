Boeing 737 MAX сертифікували без тестів програмного забезпечення - NYT
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.
"За кілька днів після першої катастрофи Boeing 737 MAX інженери з Федеральної авіаційної адміністрації з'ясували тривожний факт: вони не повністю розуміли, як працювала автоматизована система", - йдеться у повідомленні.
За даними NYT, експерти Федерального авіаційного управління США не проводили при сертифікації літаків незалежних тестів розробленої Boeing системи та не збирали дані про її роботу.
"Регулятори самостійно не оцінювали ризики небезпечного програмного забезпечення, відомого як MCAS, коли вони затверджували літак у 2017 році", - пише NYT.
Крім того, на пізніших етапах розробки ПЗ літаків відповідальність за схвалення системи лежала на виробнику, тому навіть ділитися результатами тестів з ФАУ корпорації Boeing не довелося.
В офіційних коментарях для New York Times ФАУ та Boeing заявили, що дотримувалися встановлених вимог щодо сертифікації літака.