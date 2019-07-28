Boeing 737 MAX сертифікували без тестів програмного забезпечення - NYT

Федеральне авіаційне управління США (ФАУ), відповідальне за сертифікацію літаків, не отримало повну інформацію про програмне забезпечення нової моделі Boeing 737 MAX.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

"За кілька днів після першої катастрофи Boeing 737 MAX інженери з Федеральної авіаційної адміністрації з'ясували тривожний факт: вони не повністю розуміли, як працювала автоматизована система", - йдеться у повідомленні.

За даними NYT, експерти Федерального авіаційного управління США не проводили при сертифікації літаків незалежних тестів розробленої Boeing системи та не збирали дані про її роботу.

Читайте також: Boeing може призупинити виробництво 737 MAX

"Регулятори самостійно не оцінювали ризики небезпечного програмного забезпечення, відомого як MCAS, коли вони затверджували літак у 2017 році", - пише NYT.

Крім того, на пізніших етапах розробки ПЗ літаків відповідальність за схвалення системи лежала на виробнику, тому навіть ділитися результатами тестів з ФАУ корпорації Boeing не довелося.

В офіційних коментарях для New York Times ФАУ та Boeing заявили, що дотримувалися встановлених вимог щодо сертифікації літака.