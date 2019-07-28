Повінь в Індії забрала життя вже понад 200 осіб

Число жертв повеней в індійських штатах Ассам і Біхар перевищила 200 осіб.

Про це пише "Сіньхуа".

"За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 80 людей загинули в штаті Ассам на північному сході Індії. Рівень води у кількох річках, включаючи Брахмапутру, перевищив небезпечні відмітки. Паводкова ситуація залишається серйозною", - йдеться в повідомленні.

Управління по боротьбі зі стихійними лихами штату Ассам повідомило, що повені торкнулися понад 3,8 млн осіб у 20 округах.

У східному штаті Біхар жертвами стали понад 120 осіб. Стихія торкнулася близько 8,1 млн жителів регіону в 12 округах.

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Раніше повідомлялося, що в результаті мусонних дощів у низці індійських штатів загинули майже 150 осіб.