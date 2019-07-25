У М’янмі через паводки евакуювали понад дев'ять тисяч родин

Унаслідок масштабних паводків, що вразили вісім штатів М’янми, близько 9,5 тис. домогосподарств були вимушені евакуюватися.

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій М’янми.

Зазначається, що причиною паводків стали зливи, що вирують у країні. “Міністерство соціального благополуччя координує свою допомогу із місцевою владою, надаючи рис та іншу підтримку жертвам паводків”, - пише видання.

Зауважимо, що з червня по вересень під час сезону мусонів у М’янмі регулярно трапляються паводки та зсуви ґрунту, особливу у гористих регіонах, через дощову та вітряну погоду.

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