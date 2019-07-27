У нічному клубі в Кореї обвалилася мансарда, є жертви

У ніч з 26 на 27 липня в корейському місті Кванджу, де проходить чемпіонат світу з водних видів спорту, в нічному клубі обвалився навісний поверх, у результаті чого загинуло двоє людей і більш як десять постраждало.

Про це повідомляє Yonhap.

«Мансарда нічного клубу в південно-західному місті Кванджу обвалилася в суботу, в результаті чого загинуло двоє осіб і поранено більш як 10 осіб, у тому числі спортсмени, які беруть участь у 18-му чемпіонаті світу з водних видів спорту», - йдеться в повідомленні.

У штабі пожежної охорони і безпеки Кванджу уточнили, що один південнокореєць був знайдений мертвим на місці події, а інший помер у лікарні. Ще 16 осіб отримали поранення, в тому числі іноземні спортсмени, які прибули в Кванджу на чемпіонат світу FINA.

За попередніми даними, навісний поверх не витримав ваги людей, які на ньому знаходилися - свідки стверджують, що там було близько 100 осіб.

Фото: Yonhap