Верховний суд дозволив Трампу використати $2,5 мільярда на стіну з Мексикою

«Верховний суд у п'ятницю дозволив адміністрації Трампа використати $2,5 мільярда доларів з бюджету Міністерства оборони для будівництва стіни уздовж південно-західного кордону (з Мексикою - ред.)» - йдеться в повідомленні.

5 верховних суддів проголосували за виділення коштів, а 4 - проти. Згідно з рішенням суду, тепер адміністрація Трампа зможе використовувати гроші з бюджету, зокрема Міністерства оборони, для проєктів, пов'язаних зі зведенням стіни. Водночас у Конгресі триватиме обговорення проєкту бюджету на наступний рік.

Таким чином, рішення суду наблизило до виконання однієї з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, справа дійшла до Верховного суду після того, як федеральний суддя Каліфорнії заборонив Трампу використовувати гроші з бюджету Міністерства оборони для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Фото: Official White House Photo by Andrea Hanks