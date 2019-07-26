На заході Афганістану авіація знищила 50 талібів
Укрінформ
Внаслідок авіаудару урядових сил по пункту збору талібів знищено півсотні бойовиків разом із польовим командиром.
Про це повідомляє Сіньхуа.
“50 бойовиків руху "Талібан", включаючи польового командира, були знищені в четвер під час авіаудару в районі Аб-Камарі в провінції Бадгіс на заході Афганістану. Про це повідомив губернатор регіону Абдул Гафур Малікзай", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, діючи на основі даних розвідки, сили безпеки завдали авіаудару по збірному пункту талібів. У результаті, крім рядових бойовиків, убитий польовий командир Саєд Шах.
За словами губернатора, авіаудари по бойовиках у регіоні будуть продовжені.