Влада Афганістану і "Талібан" домовилися знизити рівень насильства в країні

На конференції в Катарі сторони пообіцяли припинити напади на релігійні й освітні центри, а також звільнити поранених полонених.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Учасники міжафганської конференції в Досі, організованої Катаром і Німеччиною, ухвалили в неділю, 8 липня, спільну заяву, метою якої є скорочення насильства в країні, де не вщухає громадянська війна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таліби і представники афганського уряду, а також регіональні лідери погодилися припинити напади на освітні та релігійні центри, некомерційні й публічні організації. Крім того, проголошено мету звести до нуля жертви серед мирного населення та звільнити літніх і поранених полонених.

Сторони також домовилися захищати права жінок - щоправда, "в рамках ісламських цінностей".

Спецпредставник уряду ФРН в Афганістані й Пакистані Маркус Потцель заявив, що переговори будуть продовжені. Можливо, вони пройдуть в Узбекистані або навіть у самій Німеччині.