У Конго спалах Еболи забрав уже 1700 життів

Євросоюз виділив додаткові 30 мільйонів євро для боротьби з Еболою в Демократичній Республіці Конго, де, лише за офіційною статистикою, від повторного спалаху лихоманки вже загинуло не менше 1700 людей.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Єврокомісії.

«ЄС виділив додаткові 30 мільйонів євро гуманітарного фінансування для підтримки зусиль з боротьбі з Еболою в ДРК. Другий спалах хвороби був найбільш смертельним за всю історію і вже забрав життя більш ніж 1700 людей. В країні складається важка гуманітарна ситуація. Після сьогоднішнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС у боротьбі з Еболою в Конго склав 47 мільйонів євро з початку спалаху у 2018 році», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія нагадує, що 17 липня 2019 року ВООЗ оголосила спалах Еболи в Конго міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

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Додаткова допомога ЄС допоможе владі країни та гуманітарним організаціям на місці подій здійснювати заходи з контролю над спалахом хвороби та уникнення його розповсюдження, прямої допомоги жертвам Еболи та їхнім родинам, вирішення гуманітарних проблем, включаючи надання їжі, води, доступу людей до базових медичних послуг в уражених регіонах.

За висновком Європейського центру із запобігання хворобам і контролю, ризик розповсюдження Еболи на територіях країн ЄС та європейсько економічної зони залишається дуже низьким.