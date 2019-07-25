У Конго спалах Еболи забрав уже 1700 життів
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Єврокомісії.
«ЄС виділив додаткові 30 мільйонів євро гуманітарного фінансування для підтримки зусиль з боротьбі з Еболою в ДРК. Другий спалах хвороби був найбільш смертельним за всю історію і вже забрав життя більш ніж 1700 людей. В країні складається важка гуманітарна ситуація. Після сьогоднішнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС у боротьбі з Еболою в Конго склав 47 мільйонів євро з початку спалаху у 2018 році», - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія нагадує, що 17 липня 2019 року ВООЗ оголосила спалах Еболи в Конго міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.
Додаткова допомога ЄС допоможе владі країни та гуманітарним організаціям на місці подій здійснювати заходи з контролю над спалахом хвороби та уникнення його розповсюдження, прямої допомоги жертвам Еболи та їхнім родинам, вирішення гуманітарних проблем, включаючи надання їжі, води, доступу людей до базових медичних послуг в уражених регіонах.
За висновком Європейського центру із запобігання хворобам і контролю, ризик розповсюдження Еболи на територіях країн ЄС та європейсько економічної зони залишається дуже низьким.